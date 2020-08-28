СК наградил девушку за спасение детей из пламени

В 2019 году девушка уже получила нагрудной знак и символ «Горячее сердце» за проявленный героизм. Теперь же ей вручили благодарность Следственного комитета России за «проявленное неравнодушие, активную гражданскую позицию, преодоление трудной жизненной ситуации и готовность прийти на помощь».

Награду передал заместитель руководителя Главного следственного управления по Москве Сергей Ярош.

Девушка планирует учиться на юридическом факультете, поэтому ее пригласили попробовать себя в будущем на службе в СК.

Пожар произошел в феврале 2018 года в квартире жилого дома. В ней находились трое детей, в том числе и Васильева. Девушка вывела из комнаты младшую сестру и на руках вытащила двухлетнего брата. Вместе с детьми подросток спрыгнула с шестого этажа.