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    28 августа 2020, 18:40

    СК наградил девушку за спасение детей из пламени

    Алена Макаренко

    Следователи наградили 15-летнюю Юлию Васильеву, которая два года назад вывела из огня брата и сестру. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на ГСУ СК России по столице.
    СК наградил девушку за спасение детей из пламени

    В 2019 году девушка уже получила нагрудной знак и символ «Горячее сердце» за проявленный героизм. Теперь же ей вручили благодарность Следственного комитета России за «проявленное неравнодушие, активную гражданскую позицию, преодоление трудной жизненной ситуации и готовность прийти на помощь».

    Награду передал заместитель руководителя Главного следственного управления по Москве Сергей Ярош.

    Девушка планирует учиться на юридическом факультете, поэтому ее пригласили попробовать себя в будущем на службе в СК.

    Пожар произошел в феврале 2018 года в квартире жилого дома. В ней находились трое детей, в том числе и Васильева. Девушка вывела из комнаты младшую сестру и на руках вытащила двухлетнего брата. Вместе с детьми подросток спрыгнула с шестого этажа.

    Новости SMI.FM