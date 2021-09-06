СК начет расследование в отношении японских преступников в годы войны

Следственный комитет России заявил о готовности провести расследование в отношении японских преступников, которые убили советских военнопленных и проводили над ними опыты в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Александр Федоров.

В понедельник он выступил на Международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

«Все, кто причастен к убийствам военнопленных и проведению бесчеловечных опытов на них, должны быть установлены. Их имена и преступления должны быть преданы огласке. Такая работа ведется СК в отношении преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками», — процитировал слова Федорова ТАСС.

Он уточнил, что касательно этой темы имеются все правовые и нравственные основания для проведения аналогичной работы в отношении японских преступников, которые не понесли заслуженного наказания.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил прировнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности.