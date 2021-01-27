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    27 января 2021, 14:34

    СК начал расследование 21 дела после несанкционированных митингов

    Наза Салех Захи

    Следственный комитет РФ открыл 21 уголовное дело по факту проведения несанкционированных митингов. Речь идет об акциях, которые прошли по всей стране 23 января.
    СК начал расследование 21 дела после несанкционированных митингов

    «Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.

    В ведомстве отметили, что накануне несанкционированных митингов родители российских школьников оказались встревожены тем, что их детей пытались втянуть в «незаконные мероприятия» через интернет.

    Следственный комитет России обратил внимание на эти призывы и открыл уголовное дело по статье УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

    Следователи также заявили о «призывах к массовым беспорядкам» в социальных сетях. В Новосибирске 20-летний местный житель призывал к таким действиям. Из-за этого ему предъявили обвинение.

    Кроме того, заведены уголовные дела после нападений на представителей правоохранительных органов. Такие случаи произошли, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Приморскому крае, Владимирской, Калужской, Липецкой областях. Открыты уголовные дела по статьям УК РФ «Хулиганство», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».