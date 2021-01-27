СК начал расследование 21 дела после несанкционированных митингов
«Следственными органами Следственного комитета России возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время проведения несанкционированных акций 23 января 2021 года», — говорится в сообщении на сайте СК РФ.
В ведомстве отметили, что накануне несанкционированных митингов родители российских школьников оказались встревожены тем, что их детей пытались втянуть в «незаконные мероприятия» через интернет.
Следственный комитет России обратил внимание на эти призывы и открыл уголовное дело по статье УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».
Следователи также заявили о «призывах к массовым беспорядкам» в социальных сетях. В Новосибирске 20-летний местный житель призывал к таким действиям. Из-за этого ему предъявили обвинение.
Кроме того, заведены уголовные дела после нападений на представителей правоохранительных органов. Такие случаи произошли, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Приморскому крае, Владимирской, Калужской, Липецкой областях. Открыты уголовные дела по статьям УК РФ «Хулиганство», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».