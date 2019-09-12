СК начал проверку сибирской школы после травли школьника из-за прически

Руководство школы № 4 в Сосновоборске Красноярского края потребовало у ученика четвертого класса сменить прическу. Невыполнение просьбы грозило мальчику домашним обучением. Теперь учебное заведение проверят следователи.

Доследственные мероприятия инициированы СК РФ по Красноярскому краю, уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

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«По предварительным данным, 5 сентября 2019 года ученик четвертого класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически. Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога», — заметили в СК.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Для этого опросят мальчика, его родителей, учителя и директора школы. Кроме того, сотрудники ведомства установят, имела ли право школьная администрация предъявлять родителям ребенка подобные требования. Будет рассмотрен вопрос о возможном превышении должностных полномочий.

Процессуальное решение в СК примут по результатам проверки.

Впервые на давление на ребенка пожаловалась его мать. Мальчик пришел в школу с обесцвеченными волосами и прической man bun, стремясь быть похожим на своего кумира — футболиста Златана Ибрагимовича. Хвостик на затылке не понравился только завучу и директору учебного заведения.

Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря администрации, в школе недавно приняли положение о внешнем виде учащихся. Документ якобы запрещает необычные прически.