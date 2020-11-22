СК начал проверку родных курьера, погибшего в ДТП с Ефремовым

Стерхова обвиняет родных погибшего в лжесвидетельстве.

По ее мнению, они давали ложные показания в судебном заседании и на предварительном следствии. Проверка проводится в настоящее время Вадим Никулин адвокат Ирины Стерховой.

Стерхова, в частности, оспаривает правдивость показаний вдовы Захарова Маргариты, которая заявляла, что Захаров жил с ней и у них была прекрасная семья. А Стерхову родственники якобы не знали.

«Все это, конечно, вранье», — считает адвокат.

Стерхова добивается того, чтобы ее признали потерпевшей по делу. Суд не признавал ее в этом качестве, компенсации от Ефремова она не получила.

8 июня Ефремов сел пьяным за руль и устроил ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Ефремову дали 7,5 года колонии общего режима. Он отбывает наказание в Белгородской области.