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    22 ноября 2020, 20:31

    СК начал проверку родных курьера, погибшего в ДТП с Ефремовым

    Кирилл Фролов

    Следственный комитет проводит проверку в отношении родственников курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Никулин, представляющий интересы гражданской жены Захарова Ирины Стерховой.
    СК начал проверку родных курьера, погибшего в ДТП с Ефремовым

    Стерхова обвиняет родных погибшего в лжесвидетельстве.

    По ее мнению, они давали ложные показания в судебном заседании и на предварительном следствии. Проверка проводится в настоящее время

    Вадим Никулинадвокат Ирины Стерховой.

    Стерхова, в частности, оспаривает правдивость показаний вдовы Захарова Маргариты, которая заявляла, что Захаров жил с ней и у них была прекрасная семья. А Стерхову родственники якобы не знали.

    «Все это, конечно, вранье», — считает адвокат.

    Стерхова добивается того, чтобы ее признали потерпевшей по делу. Суд не признавал ее в этом качестве, компенсации от Ефремова она не получила.

    8 июня Ефремов сел пьяным за руль и устроил ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Ефремову дали 7,5 года колонии общего режима. Он отбывает наказание в Белгородской области.