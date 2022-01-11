Ск начал проверку после видео с жалобами детей Путину на аварийное общежитие. Его обещали реконструировать 5 лет назад

В Тюмени следователи начали проверку после того, как дети записали видеообращение с просьбой помочь с аварийным пятиэтажным домом. Решить проблему они попросили президента России Владимира Путина. Об этом сообщили на сайте регионального СК.

Дети из Тюмени записали ролик, рассказав о непотребных условиях проживания в общежитии по улице Карла Маркса, 121. Видео разошлось по СМИ, следственные органы занялись проверкой.

На первых секундах ролика дети стоят с плакатом «Путин, помоги» и хором обращаются к президенту за помощью. После этого они показывают, в каком состоянии находится здание общежития, в котором они живут, проводят экскурсию по подъездам и квартирам. Рассказывают, что обваливается фасад, падают кирпичи, в подъезде есть место для батареи, но самой батареи нет, туалеты разрушены. Люди не понимают, как жить в таких условиях, при этом плату за коммуналку никто не отменял.

В администрации Тюмени сообщили «360», что за состоянием многоквартирных домов следят управляющие компании. Пятиэтажку на Карла Маркса, 121 признали аварийной и подлежащей реконструкции в 2017 году. Но собственниками не были выполнены условия для ремонта.

«Технологической особенностью дома является так называемая верхняя разводка отопления. В декабре 2021 года в результате несанкционированного доступа на чердак был открыт сбросной кран, вследствие чего произошел сброс горячей воды непосредственно на фасад здания. Такие факты отмечались и ранее, что не могло не привести к постепенному разрушению кирпичной кладки фасада», — объяснили власти.

В администрации также отметили, что жильцы оплачивают коммуналку, но платят за содержание половину стоимости, а также освобождены от платы за ремонт. А задолженность по квартплате без коммунальных услуг в целом по дому составляет более 800 тысяч рублей.

В 2021 году в доме ремонтировали системы отопления, водо- и электроснабжения, частично отремонтировали кровлю. Сегодня в администрации Тюмени прошло совещание с УК «Легион». Коммунальщики сообщили, что еще в конце прошлого года заключили с экспертной организацией договор для дополнительного исследования дома.

«С высокой долей вероятности можно предполагать, что статус дома будет изменен на „аварийный и подлежащий сносу“», — отметили в администрации.

Одна из жительниц, в свою очередь, рассказала, что они платят за коммуналку, как в элитных домах, где люди пользуются комфортом. А у них нет таких условий, при этом восемь месяцев не было воды.