Смерть политика Исаева начали проверять следователи

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался в пассажирском поезде по дороге из Тамбова в Москву. В связи со случившемся следователи начали доследственную проверку.

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«Следственное управление выясняет обстоятельства скоропостижной смерти мужчины в пассажирском поезде 16 ноября 2019 года», — сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Следователи отметили, что мужчина скончался в девятом вагоне поезда, который направлялся в Москву.

В этот момент рядом с ним была гражданская супруга. По предварительной информации, произошедшая смерть не была «криминального характера».

Сейчас следователи занимаются проверкой, чтобы выяснить все обстоятельства смерти мужчины. После завершения мероприятий они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Никита Исаев в ночь на 16 ноября возвращался на поезде из тамбовской командировки в Москву. По дороге ему стало плохо. На ближайшую станцию вызвали медиков, но им не удалось спасти политика, который скончался. Как стало известно, причиной смерти стала остановка сердца.