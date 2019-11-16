Смерть политика Исаева начали проверять следователи
Врачи назвали причину смерти политика Никиты ИсаеваПодробнее
«Следственное управление выясняет обстоятельства скоропостижной смерти мужчины в пассажирском поезде 16 ноября 2019 года», — сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Следователи отметили, что мужчина скончался в девятом вагоне поезда, который направлялся в Москву.
В этот момент рядом с ним была гражданская супруга. По предварительной информации, произошедшая смерть не была «криминального характера».
Сейчас следователи занимаются проверкой, чтобы выяснить все обстоятельства смерти мужчины. После завершения мероприятий они примут решение о возбуждении уголовного дела.
Никита Исаев в ночь на 16 ноября возвращался на поезде из тамбовской командировки в Москву. По дороге ему стало плохо. На ближайшую станцию вызвали медиков, но им не удалось спасти политика, который скончался. Как стало известно, причиной смерти стала остановка сердца.