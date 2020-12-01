СК начал проверку после слухов об изъятии 15 приемных детей из семьи в Крыму

Следственный комитет организовал проверку после того, как появилась информация об изъятии органами опеки 15 детей. Речь идет о многодетной семье из села Дубки в Симферопольском районе.

«Организована процессуальная проверка сведений из СМИ на предмет установления всех обстоятельств произошедшего. Следствием будут изучены основания и законность процедуры изъятия детей должностными лицами, совместно с надзорными органами — обстановка в семье», — передает РИА «Новости» слова руководителя крымского управления СК РФ Ольги Постновой.

По данным СМИ, сотрудники органов опеки решили изъять детей, потому что приемные родители не исполняли свои обязанности.

В середине сентября в поселке Кормовище Пермского края органы опеки силой изъяли у многодетной семьи троих детей, передает Ura.ru. Отец семейства рассказал, что сотрудники не показали даже документов. Они заломили его жене руки и забрали детей, которые к тому моменту расплакались. По его словам, процедура длилась пять минут. Тем не менее в МВД сообщили, что у одного ребенка были следы побоев и были все основания для изъятия.