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    06 марта 2021, 02:59

    СК начал проверку после отравления детей в Тольятти

    Валерия Шафирко

    СК начал доследственную проверку после выявления признаков отравления у воспитанников детского сада и сотрудника учреждения в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

    В начале марта в одном из детских садов Автозаводского района города Тольятти у пяти воспитанников и воспитателя появились симптомы кишечной инфекции, говорится в сообщении, размещенном на сайте СК РФ по Самарской области.

    «По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка», — сказано в сообщении.

    Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результат проверки будет принято процессуальное решение.

    Об отравлении детей и воспитателя стало известно накануне. Как сообщалось, в больницу никто из пострадавших не попал. Главный педиатр Тольятти Светлана Гаршина рассказала, что все они подхватили норовирусную инфекцию. Сейчас учреждение закрыто для дезинфекции.