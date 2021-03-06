СК начал проверку после отравления детей в Тольятти

СК начал доследственную проверку после выявления признаков отравления у воспитанников детского сада и сотрудника учреждения в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

В начале марта в одном из детских садов Автозаводского района города Тольятти у пяти воспитанников и воспитателя появились симптомы кишечной инфекции, говорится в сообщении, размещенном на сайте СК РФ по Самарской области.

«По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка», — сказано в сообщении.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результат проверки будет принято процессуальное решение.

Об отравлении детей и воспитателя стало известно накануне. Как сообщалось, в больницу никто из пострадавших не попал. Главный педиатр Тольятти Светлана Гаршина рассказала, что все они подхватили норовирусную инфекцию. Сейчас учреждение закрыто для дезинфекции.