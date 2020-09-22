СК начал проверку на Урале из-за сообщений об «агрессивной восьмикласснице»

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку после информации о об агрессивном поведении 16-летней школьницы. СМИ писали о том, что она избивает одноклассников.

По данным ведомства, речь идет об ученице школы № 1 города Артемовский. В следственные органы поступила информация, что девушка многократно применяла насилие к младшим детям. При этом органы системы профилактики на это никак не реагировали. В связи с этим Режевским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области организована доследственная проверка.

«В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, действительно ли имели место факты применения физического насилия 16-летней девушкой в отношении младших учащихся», — заявили в СК.

Также ведомство выяснит, пытались ли с ней проводить воспитательные беседы или как-то по-другому воздействовать. Проверкой занимается городская прокуратура. Если информация подтвердится, то отвечающие за это должностные лица могут ответить перед законом.

Ранее местное интернет-издание 66.ru написало об агрессивном подростке. Девушка учится в восьмом классе уже третий год. При этом она бьет своих одноклассниц. Таким образом школьница хочет подтвердить свое лидерство среди других школьников.