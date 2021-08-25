СК начал проверку из-за пропажи туристов при сплаве под Хабаровском

Четверо туристов перестали выходить на связь после сплава на байдарках в Хабаровском крае. Следователи начали проверку. Об этом представитель регионального СК сообщил РИА «Новости».

Незарегистрированная группа туристов из четырех человек, среди которых 12-летняя девочка, пропала во время сплава по реке Горин в Солнечном районе. Туристы должны были выйти на связь еще 22 августа. Об их пропаже в среду сообщила прокуратура региона.

В полиции уточнили, что речь идет о пожилой паре и мужчине с ребенком. Они приехали из Комсомольска-на-Амуре и отправились на сплав 12 августа. В том районе не ловит мобильная связь, а спутникового телефона у туристов не было. МВД попросило МЧС предоставить спецтехнику и специалистов. Уже проводятся поисковые мероприятия.

В СК начали процессуальную проверку. В ведомстве отметили, что это не первая подобная вылазка этих туристов. При себе у них была теплая одежда и запас продуктов. Идут поиски.

Ранее в Челябинской области в озере утонула пенсионерка. Ее поиски продолжаются.