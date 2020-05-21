СК начал проверку из-за неполных выплат компенсаций медикам в Алтайском крае
Три медика из городской больницы № 3 Рубцовска в Алтайском крае не получили компенсационные денежные средства за работу с больными коронавирусом. Следственный комитет России начал проверку, сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК России.
«Следователям предстоит выяснить обстоятельства, при которых три человека не полностью получили положенные выплаты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.
СК приступил к проверке после того, как младший медицинский персонал городской больницы обратился к замглаве следственного управления по Алтайскому краю Александру Жеребцову. Медики недополучили компенсационные денежные средства за все время работы госпиталя.
«Сотрудники с первого дня трудятся в стенах медучреждения, оказывая помощь больным новой коронавирусной инфекцией», - добавили в СК.
В медучреждении лежат более 40 пациентов с коронавирусом.