Специалисты региональных отделений Росздравнадзора нашли в социальных сетях 37 противников вакцинации от коронавируса и передали информацию о них в Следственный комитет и прокуратуру. Антиваксерам грозит уголовная ответственность. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным издания, наибольшее число антипрививочников нашли в Карелии — местный Росздравнадзор направил в правоохранительные органы материалы о 18 противниках вакцинации. Из Ростовской области в СК и прокуратуру поступило восемь материалов, из Волгоградской области — пять, из Смоленской области — два. По одному антиваксеру нашли в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Томской области и Якутии.

«Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора», — рассказали «Известиям» в пресс-службе центрального надзорного ведомства.

Врач-инфекционист Ольга Хоркавая в беседе с изданием подчеркнула, что антиваксеры тормозят формирование коллективного иммунитета от коронавируса в стране, придумывают мифы о прививке и пытаются протолкнуть их в информационное поле.

Ранее российские врачи написали открытое письмо известным антипрививочникам с предложением лично посетить красные зоны, реанимации и морги.