  • СК и омбудсмен рассказали о девочке, найденной истощенной в Орловской области

    21 октября 2019, 22:17

    Екатерина Керсипова

    Следствие не нашло признаков халатности в действиях органов опеки Орловской области. Там ранее была госпитализировала 12-летняя девочка — одна из девяти детей женщины, чей муж недавно умер. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СУ СК по области Юлию Дорофееву.
    СК и омбудсмен рассказали о девочке, найденной истощенной в Орловской области

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    На минувшей неделе Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении органов опеки после того, как в больницу попала истощенная девочка, которая воспитывалась в семью с восемью братьями и сестрами.

    12-летний ребенок, заявили врачи, «не привык ко многим условиям современной жизни» и был в тяжелом состоянии. В данный момент здоровье девочки стабилизировались.

    СМИ нарекли пострадавшую «маугли» и заявили, что ребенок не умеет разговаривать, общается звуками и двигается на четвереньках. А ее мать, дополнили многие издания, страдает алкоголизмом и сдает девочку в сексуальное рабство.

    Однако детский омбудсмен по региону Владимир Поляков в интервью РИА «Новости» заявил, что семья не нуждалась в деньгах. Мать и дети живут в частном доме, строят еще один, ведут хозяйство, продают молоко и мясо и получают 80 тысяч рублей пособиями и пенсией.