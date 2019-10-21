СК и омбудсмен рассказали о девочке, найденной истощенной в Орловской области

На минувшей неделе Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении органов опеки после того, как в больницу попала истощенная девочка, которая воспитывалась в семью с восемью братьями и сестрами.

12-летний ребенок, заявили врачи, «не привык ко многим условиям современной жизни» и был в тяжелом состоянии. В данный момент здоровье девочки стабилизировались.

СМИ нарекли пострадавшую «маугли» и заявили, что ребенок не умеет разговаривать, общается звуками и двигается на четвереньках. А ее мать, дополнили многие издания, страдает алкоголизмом и сдает девочку в сексуальное рабство.

Однако детский омбудсмен по региону Владимир Поляков в интервью РИА «Новости» заявил, что семья не нуждалась в деньгах. Мать и дети живут в частном доме, строят еще один, ведут хозяйство, продают молоко и мясо и получают 80 тысяч рублей пособиями и пенсией.