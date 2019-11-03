СК рассказал о прогрессе в расследовании убийства главы Центра «Э» в Москве

Кроме того, правоохранители проверяют на причастность к преступлению определенный круг лиц.

СМИ: 9 человек проверят на причастность к убийству главы Центра «Э» Подробнее

По поручению главы СК России Александра Бастрыкина, уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства. Благодаря этому возможно оперативно установить полную картину произошедшего и как можно скорее раскрыть преступление.

Двойное убийство произошло вечером 2 ноября во дворе дома на улице Анохина в Москве. Неизвестный застрелил двух мужчин — начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его 31-летнего брата. Преступник выстрелил в них не менее 10 раз. Сразу после убийства злоумышленник скрылся на BMW.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Троих человек объявили в розыск. Предположительно, преступление было заказным.