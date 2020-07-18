СК: бунтовщики в Шереметьево договорились со строительной компанией

Устроившие бунт в Шереметьево работники и руководство строительной компании пришли к компромиссу. В СК заметили, что вышедшие на забастовку люди получают все положенные им выплаты.

Следователи отчитались о ходе доследственной проверки, которую начали из-за бунта в воздушной гавани. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали к бастующим 17 июля. Они уже опросили более 90 человек, руководителей строительной организации и бухгалтерию.

«В части оформления трудовых отношений нарушений не выявлено», — подчеркнули в ведомстве.

Со строителями заключены трудовые договоры, они регулярно — дважды в месяц — получают денежные выплаты. Людей обеспечили жильем, питанием, форменной одеждой. За успешную работу компания начисляет им премии по своему усмотрению.

«В ходе встречи работников с руководством строительной компании достигнут компромисс», — сказали в СК.

Опрос строителей продолжается. Специалисты изучают документацию, организованы проверочные мероприятия, по результатам которых примут процессуальное решение.

Рабочие в аэропорту Шереметьево устроили забастовку, требуя выплаты сверхурочных. Проблемой заинтересовались в прокуратуре и Следственном комитете.