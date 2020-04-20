Школьникам достанется от СК за оскорбление учителей на удаленке

Дистанционное оскорбление учителей может быть чревато последствиями для тех, кто позволяет себе издеваться над ними. В СК предупредили, что намерены отслеживать ситуацию и дадут правовую оценку всем аналогичным случаям.

В Сети стали часто появляться ролики, которые иллюстрируют процесс дистанционного обучения, сообщили в пресс-службе СК РФ. В кадр попадаются издевательства и «так называемые „пранки“ в отношении педагогов и преподавателей».

«Введенная форма дистанционного обучения — это единственно возможный и правильный на данный момент подход к освоению образовательной программы», — заметили в ведомстве.

Несмотря на это, ролики демонстрируют недостойное и оскорбительное поведение подростков. Оно не только является проявлением неуважения к педагогам и сверстникам, но и препятствует учебному процессу.

«Действия таких горе-авторов <…> свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей», — заявили в СК. Неэтично ведут себя и некоторые взрослые.

В Следственном комитете напомнили, что подобные действия не только отрицательно сказываются на образовательном процессе, но и «могут повлечь предусмотренную законом ответственность». В отдельных случаях речь идет и об уголовном наказании.

Сотрудники СК совместно с Минпросвещения будут отслеживать подобные материалы и устанавливать причастных к их созданию и распространению лиц.

Школьники в России сейчас учатся дистанционно из-за ситуации с распространением коронавируса. По этой же причине отменили финал Всероссийской олимпиады школьников. Всех его участников признали призерами. Онлайн учатся и студенты вузов.