СК будет курировать вопрос устройства детей из Донбасса в учебные заведения

Сейчас особое внимание Следственного комитета должно быть уделено беженцам из ДНР и ЛНР, в особенности детям. Им нужно помочь с учебой. Такое заявлении сделал глава СК РФ Александр Бастрыкин на совещании по вопросам организации работы в условиях специальной военной операции по защите Донбасса.

«Особое внимание глава ведомства акцентировал на вопросах взаимодействия с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик, отметив необходимость сотрудничества с волонтерскими организациями», — сказано в сообщении СК.

Несколько десятков тысяч человек, эвакуированных из Донбасса, находится в 21 регионе России. Их заселяют в пункты временного размещения.

«Председатель СК России отдельно осветил тему защиты и обеспечения прав детей-сирот, прибывших из Донбасса», — говорится в релизе.

Бастрыкин поручил управлению воспитательной работы и всем образовательным учреждениям СК России вместе с руководителями региональных следственных управлений рассмотреть вопрос о принятии детей на обучение в ведомственные образовательные организации.