В СК сообщили о переводе 40% сотрудников на удаленку

«Александр Бастрыкин поручил подчиненным сократить не менее чем на 40% от штатной численности очное присутствие сотрудников и работников следственных подразделений, изолировав в первую очередь лиц в возрасте старше 65 лет, женщин, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания», — говорится в сообщении СКР.

Помимо этого в заявлении сказано о необходимости продолжить соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

По распоряжению главы Следственного комитета также будут переведены на удаленку образовательные учреждения СК РФ.

С 12 октября московские работодатели должны предоставлять в мэрию информацию о сотрудниках, переведенных на удаленку. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Но как их будут определять, можно ли выходить из дома и передвигаться в нерабочее время — все это остается загадкой. Поэтому вокруг коронавирусной удаленки появилось много мифов. «360» разобрал главные из них.