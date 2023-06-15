Общество 15 июня 2023, 15:54 «Сюзмультфильм»: «Ну, погоди!» — это энциклопедия советской жизни

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Легендарной мультипликационной студии «Союзмультфильм» исполняется 87 лет. В честь праздника на студии рассказали о самых популярных мультфильмах. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Так, любимый мультик про приключения Зайца и Волка «Ну, погоди!» изначально появился лишь как эпизод в «Веселой карусели». А потом автор Вячеслав Котеночкин сделал пилотную серию, не надеясь на успех. Но он пришел, и со всех уголков страны в студию стали приходит письма с просьбами о продолжении.

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«В целом „Ну, погоди!“ был задуман как настоящая энциклопедия советской жизни с ее архитектурой, музыкальными композициями, популярными аллюзиями», — рассказали в «Союзмультфильме».

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