Сябитова: за время пандемии появилось больше людей, готовых к созданию семьи

По ее словам, раньше «люди, особенно женщины, занимались карьерой больше, чем личной жизнью», «поэтому, не имея возможности работать в силу обстоятельств, связанных с COVID-19, люди вспомнили, что нужно строить отношения».

Также Сябитова считает, что «сайты знакомств подорвали свой имидж из-за наличия там мужчин с криминальным флером», и порекомендовала «социальные сети для знакомств, потому что, пролистывая ленту, можно понять, какой характер у мужчины, насколько он заботливый, например, к своим родителям».

«Нужно выбрать себе трех-четырех потенциальных кандидатов, с которыми нужно сходить на свидания и пообщаться вживую. При встрече необходимо обратить внимание на тревожные сигналы. Например, если мужчина после свидания говорит „созвонимся“, то это вежливая форма отказа и не стоит дальше делать попытки как-то реанимировать знакомство», — думает Сябитова.