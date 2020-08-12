Сябитова выразила мнение о сожительстве вне брака

По ее мнению, это может разрушить отношения, так как один из партнеров будет ждать официальной регистрации, а второй будет против. Она считает, что это свидетельствует о неуверенности партнера.

Также Сябитова считает плохой идеей съезжаться с человеком, который только недавно развелся и хочет более свободных отношений.

Ранее Сябитова назвала важным сохранять традиционные российские праздники. Она считает значимым День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

Также она прокомментировала, как изменились отношения между людьми за время пандемии и режима самоизоляции. По ее словам, раньше «люди, особенно женщины, занимались карьерой больше, чем личной жизнью», «поэтому, не имея возможности работать в силу обстоятельств, связанных с COVID-19, люди вспомнили, что нужно строить отношения». Кроме того, Сябитова считает, что «сайты знакомств подорвали свой имидж из-за наличия там мужчин с криминальным флером».