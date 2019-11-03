Сябитова рассказала о судьбе своего бывшего мужа

Сябитова заявила, что он повторно женился и нелестно отозвалась о некоторых россиянках.

Роза Сябитова рассказала, как преодолеть скуку в идеальных отношениях Подробнее

«Не поверите, он еще раз женился. В России много дур!» — заявила Сябитова. Подписчики задали ведущей справедливый вопрос, почему она до сих пор не замужем. Сябитова пояснила, что это «издержки профессии» и что «сваха не должна быть замужем».

Ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале была замужем за продюсером Юрием Андреевым. Сябитова заявляла, что Андреев ее якобы бил.

Ранее телесваха рассказала своим подписчикам о сложностях жизни с богатым мужем. По ее словам, зависимым женщинам приходится не задавать лишних вопросов, не перечить, самим искать компромиссы, а также всегда быть в форме и не лезть с советами.