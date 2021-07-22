Сябитова рассказала, как выявить женатого мужчину без штампа в паспорте

Теперь россияне смогут не ставить печать о браке или разводе в паспорте. Но распознать женатого мужчину можно и без штампа, считает телеведущая и сваха Роза Сябитова.

«Эти отметки не особо влияли и в наше время. Например, меняешь паспорт и, если не хочешь идти в ЗАГС то там у тебя не будет никаких отметок о браках и детях. Так что такая история была и раньше, просто сейчас это сделали официально», — заявила Сябитова в интервью Life.

Она добавила, что проверить наличие печати не помешает, но в любом случае нужно быть внимательнее. Сейчас практически любые сведения можно узнать о человеке в Сети. Раньше такой возможности не было, поэтому женщинам приходилось быть наблюдательными.

«Тогда приходилось выяснять все по разным наводящим. Например, если мужчина пропадает в выходные дни или не может организовать отпуск, то очевидно, что он женат. Потому что выходные — это семейные дни», — пояснила сваха.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о печатях в паспортах. Россияне смогут сами решить, ставить ли им штамп о браке, разводе или наличии детей. Обязательной останется лишь отметка о прописке.