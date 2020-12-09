Сябитова рассказала, как осужденный за педофилию попал на «Давай поженимся»

Она пояснила, что в программе речь идет только о любви, поэтому все строится исключительно на доверии.

«Мы людям верим, мы не полиция нравов. К нам приходят хорошие люди, я доверяю им, слушаю, хочу помочь. У нас программа о проблеме одиночества», — заявила Сябитова.

Про историю о том, что участвовавшего в программе петербуржца отправили в колонию строгого режима за педофилию она узнала от журналистов. Сябитова отметила, что по этой истории она ничего сказать не может, так как героев снимается очень много и отследить дальнейшую жизнь невозможно.

В минувший вторник, 8 декабря, суд Санкт-Петербурга осудил местного жителя за растление двух девочек семи и 11 лет, которые жили с ним в одном доме. В 2018 году он принимал участие в программе «Давай поженимся», где жаловался на свою неуверенность в общении с девушками из-за низкой самооценки.