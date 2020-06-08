Сябитова прокомментировала идею Кадырова выделить деньги на выкуп невест

Пандемия существенно затронула финансовое положение многих молодых людей, которые планировали в самое ближайшее время вступить в брак. По мусульманской традиции обряд выкупа невесты является неотъемлемой частью свадебного ритуала. Вот только у некоторых потенциальных мужей к моменту знакового события просто не нашлось на это денег. В этой связи Кадыров дал распоряжение о выделении средств более чем 200 женихам.

Телеведущая прокомментировала такое решение.

«Здесь есть правильная позиция человека, который чтит традиции. В других частях России калым не важен, или никях — это как венчание — не важен. Но все живут по своим традициям, и поддерживать в такое сложное время традиции нужно. Знаете, мне нравится, что делает Кадыров в этом отношении, потому что я сама мусульманка и я понимаю, о чем идет речь», — заявила она.

Сябитова также отметила, что молодоженнам очень важно помогать, особенно на начальном этапе.