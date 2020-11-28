Сябитова призвала женщин старше 50 не следовать культу молодости

Ведущая отметила, что современное общество требует от женщин всегда выглядеть в соответствии с придуманными стандартами красоты: гладкая кожа, подтянутая фигура и ухоженная внешность. Для достижения идеала свою помощь предлагают салоны красоты, фитнес-центры, спортивные бренды, которым важно продать свои услуги.

Сябитова задалась вопросом, куда из критериев красоты исчезли ум, эрудированность и профессионализм.

«Когда женские качества, такие как способность вдохновлять и менять окружающий мир перестали быть в тренде? Когда, выражение „женщина красива в любом возрасте“ утратила свой смысл?», — поинтересовалась ведущая.

Она подчеркнула, что старая истина гласит, что красота в глазах смотрящего, но почему-то сейчас все обращают внимание только на отдельные аспекты красоты, а остальные просто не замечают.

Сябитова заявила, что женщине после 50 лет для того, чтобы считать себя красивой нужно перестать делать вид, будто ей младше и прекратить ориентироваться на свои образы прошлых лет.

В комментариях подписчики согласились с мнением телеведущей и отметили, что красота женщины заключается в ее мудрости и обаянии, а не надутых губах. Многие отметили, что ум и ухоженный вид из моды не выйдут никогда.