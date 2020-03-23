Сябитова объяснила, как влияет коронавирус на поиски второй половинки

По словам Сябитовой, в сложные моменты люди ищут защиту среди членов семьи.

«У меня, как у владелицы брачного агентства, наступает самый жаркий период по мотивации людей создавать семьи. Когда люди понимают, что возникла опасность, они осознают, что нужно объединяться, никто в одиночестве помирать не хочет. Поэтому, да, и природа подталкивает, что надо объединяться, и разум подсказывает, что нужно семью создавать», — отметила сваха.

Эксперт уточнила, что обычно требования к партнерам завышаются, поэтому во время распространения инфекции эффективность пар увеличивается.

«Взрослая женщина требует от меня чуть ли не принца, и ей приходится объяснять, что они есть, но ты им не подходишь. А в экстремальной ситуации все понимают, что важны не деньги и статус, а человеческие качества. И сразу у меня рейтинг врачей, пожарных, учителей становится пиковый, потому что эти люди в такой период тебя будут спасать, лечить и защищать», — добавила Сябитова.