Сябитова назвала причины отсутствия демократии в российских семьях

Сябитова считает, что данная модель отношений в семьях в нашей стране нежизнеспособна. По ее словам, матриархальный уклад в России обречен на провал, так как он не устраивает ни женщин, ни мужчин.

«Все прекрасно понимают, что, когда женщина в отношениях доминирует, в народе это называется „подкаблучник“. Соответственно, эта история не нравится ни женщинам, ни мужчинам. Брак будет держаться до тех пор, пока есть терпение у мужчины. Ситуация, когда мужчина доминирует, что естественно в российской среде, это наша „генетическая память“, более природна. Почему? Потому что женщина хочет „замуж“, то есть стать за мужа. Другими словами, думать, как муж, делать, как муж сказал, соответственно, эта модель отношений уже держится на терпении женщины», — заявила Сябитова.

Она также подчеркнула, что демократии в российских семьях не было, нет и не будет. Равноправие в нашей стране не работает. По ее словам, это к лучшему, так как наши семьи представляют собой долговечный и прочный союз. Тем, кому не нравится слушаться мужа, сваха предлагает искать «западных» женихов.