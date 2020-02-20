Сябитова назвала опасный подарок на 23 Февраля

Телесваха Сябитова не рекомендовала женщинам дарить мужчинам на 23 Февраля секс-подарки. Отказать ни в чем возлюбленному в таком случае не получится, а скрытые фантазии могут неприятно удивить.

Во время беседы с «Ридусом» телеведущая Роза Сябитова заявила, что подарок мужчине в виде надевания красивого белья раз в 10 лет, чтобы оживить сексуальную жизнь, — это провальный вариант.

«Тогда уже по полной программе. Надо быть готовой к тому, что в принципе после этой ночи любви можно очень даже удивиться фантазиям своего дорогого супруга. Но тогда и отказываться нельзя ни от чего, что он предложит в этом вопросе. Цена этому существует», — отметила Сябитова. Чтобы не портить праздник ни себе, ни мужчине, лучше «не переходить в плоскость сексуальных подарков».

Собеседница дала совет, как не сломать голову во время размышлений о подарке. По мнению Сябитовой, женщине стоит просто присмотреться к мужчине — и все станет понятно. Если этот метод не сработает, то можно спросить прямо, что бы ему хотелось.

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