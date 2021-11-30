Сябитова: мужчины предпочитают строить отношения только с красивыми женщинами

Телеведущая Роза Сябитова заявил, что мужчины предпочитают строить отношения только с красивыми женщинами. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на ее Instagram.

По ее мнению, мужчинам важна внешность женщины, чтобы получить одобрение общества. Также, по ее мнению, для мужчин внешность играет более значимую роль, чем личные качества и отношение.

«Мужчины считают, что отношения с некрасивой женщиной — это приглашение в невроз», — заявил Сябитова.

Она добавила, что успех у мужчин имеют женщины, которые умеют выглядеть привлекательно, независимо от природных данных.