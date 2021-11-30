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    30 ноября 2021, 21:19

    Сябитова: мужчины предпочитают строить отношения только с красивыми женщинами

    Дарья Морозова

    Телеведущая Роза Сябитова заявил, что мужчины предпочитают строить отношения только с красивыми женщинами. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на ее Instagram.

    Сябитова: мужчины предпочитают строить отношения только с красивыми женщинами

    По ее мнению, мужчинам важна внешность женщины, чтобы получить одобрение общества. Также, по ее мнению, для мужчин внешность играет более значимую роль, чем личные качества и отношение.

    «Мужчины считают, что отношения с некрасивой женщиной — это приглашение в невроз», — заявил Сябитова.

    Она добавила, что успех у мужчин имеют женщины, которые умеют выглядеть привлекательно, независимо от природных данных.