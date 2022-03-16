СИЗО «Кресты» перейдет Росимуществу

СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге перейдет Росимуществу. После этого тюрьму могут перепрофилировать. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Архитектор Владимир Линов предложил часть помещений переделать в аудитории для студентов. Он предполагает, что для этой цели подойдут главные исторические здания «Крестов».

Врио главы администрации Калининского района Сергей Петриченко также считает, что поменять назначение изолятора — хорошая идея, так как он находится недалеко от центра города, метро и Финляндского вокзала.

«Уверенности добавляет положительный пример соседнего завода „Арсенал“: эта некогда промышленная и закрытая территория сейчас превращается в общественное пространство», — заключил он.