Общество 04 февраля 2024, 11:52 Ситуацию с ценами на жизненно важные лекарства раскрыли в Минздраве Минздрав: рост цен на жизненно важные лекарства не превышает уровня инфляции РИА «Новости»

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Стоимость жизненно важных лекарственных препаратов в России находится ниже уровня инфляции, данные о наличии и запасах медикаментов в постоянном мониторинге. Об этом на Дне здоровья на выставке-форуме «Россия» сообщил заместитель главы Минздрава Сергей Глаголев, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Рост цен на важнейшие и жизненно необходимые лекарственные препараты не превышает инфляцию», — сказал Глаголев.

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Представитель ведомства отметил, что после пандемии в России изменили процесс регулирования и ввели механизм ускоренного одобрения медицинских изделий и лекарственных препаратов, запасов которых в России было недостаточно по определенным причинам.

«Сведения о запасах лекарств, объемах производства и несостоявшихся торгах мониторят в режиме реального времени», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России возник дефицит препарата «Икземпра», который применяют при лечении рака молочной железы.