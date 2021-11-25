Ситуацию с мощами и иконами в МХАТ имени Горького объяснили

В Русской православной церкви никто не знал о передаче мощей и икон, которые нашли в одном из помещений МХАТ имени Горького. Новый директор театра Владимир Кехман получил письмо от петербургского священника с просьбой вернуть святыни, которые он когда-то передал бывшему худруку Эдуарду Боякову. Теперь на связь с Кехманом никто не выходит.

«Вроде бы понимание, кому возвращать мощи и иконы, есть, но когда я попытался позвонить священнику, который адресовал мне письмо, он не взял трубку. Я ему звонил, он не перезванивал. Потом у меня просто не было времени этим заниматься. Пока что обратной связи нет», — приводит РИА «Новости» слова Кехмана.

Директор МХАТ добавил, что пока повременит с решением этого вопроса — он намерен дождаться новой просьбы вернуть иконы и мощи.

Накануне в МХАТ имени Горького нашли молельную комнату с мощами, иконами и лампадами, которую обставил Бояков. Ректор Института христианской психологии, священник и писатель Андрей Лоргус рассказал «360», что раньше с подобным не сталкивался. По его словам, такие вещи обычно хранят в церквях или помещениях при храмах.