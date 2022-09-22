Ситуацию с мобилизацией среди спортсменов прояснили в Госдуме | 360°

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Ситуацию с мобилизацией среди спортсменов прояснили в Госдуме

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Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «Абзацем» рассказал, как обстоит ситуация с мобилизацией среди спортсменов.

По его словам, данный запрос направлен в Министерство спорта.

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«В законе РФ про частичную мобилизацию все прописано. Если будут особые поручения, то тогда все будут знать об этом. Сейчас особых распоряжений по спортсменам я лично нигде не видел. Мы сейчас отправили запрос в Министерство спорта и обороны. Ждем разъяснений», — сообщил Свищев.

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объяснил, как будет проходить частичная мобилизация.

Спортсмены

Частичная мобилизация в РФ

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