Ситуацию с мобилизацией среди спортсменов прояснили в Госдуме | 360°

Общество 22 сентября 2022, 17:33 Поделиться Telegram

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Viber Ситуацию с мобилизацией среди спортсменов прояснили в Госдуме

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Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «Абзацем» рассказал, как обстоит ситуация с мобилизацией среди спортсменов.

По его словам, данный запрос направлен в Министерство спорта.

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«В законе РФ про частичную мобилизацию все прописано. Если будут особые поручения, то тогда все будут знать об этом. Сейчас особых распоряжений по спортсменам я лично нигде не видел. Мы сейчас отправили запрос в Министерство спорта и обороны. Ждем разъяснений», — сообщил Свищев.

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объяснил, как будет проходить частичная мобилизация.

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