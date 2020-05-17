Ситуацию с коронавирусом стабилизировали в России

Российским властям и медикам удалось остановить рост числа заболеваний COVID-19. Ситуация с пандемией коронавируса стабилизировалась в России.

«Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 24».

Она подчеркнула, что прироста выявленных случаев заражения инфекцией уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей России.

«Все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — подытожила глава Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в России выявили 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего с начала пандемии выявили 281 752 случая COVID-19. Умер 2631 человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что занижать данные о смертях от COVID-19 российским больницам невыгодно из-за высоких тарифов на лечение зараженных 2019-nCoV.