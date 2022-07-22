Ситуацию с еврейским агентством «Сохнут» прокомментировали в Израиле

Суд по делу о ликвидации еврейского агентства «Сохнут» не скажется на потоке переселенцев. Ведь организация уже давно занимается не только техническими вопросами переезда. Об этом заявил израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц, пишет РИА «Новости».

«В первые недели после 24 февраля мы стали свидетелями 25-кратного роста числа обращений о репатриации — в основном из Москвы. На сегодня в Израиль въехали более 10 тысяч россиян», — сказал Гервиц.

По его мнению, если организацию закроют, то это только ускорит процесс принятия решения евреями о репатриации. Тем более последние 15 лет «Сохнут» занимается больше еврейским просвещением и поддержанием еврейского самосознания в диаспоре.

Минюст РФ ранее потребовал закрыть агентство «Сохнут». Оно занимается репатриацией, работает с еврейскими общинами, проводит курсы, в том числе детские.