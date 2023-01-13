Общество 13 января 2023, 22:42 Ситуацию на ЗАЭС нельзя назвать стабильной — Росэнергоатом Представитель Росэнергоатома Карчаа: говорить о стабилизации обстановки на ЗАЭС нельзя РИА «Новости»

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Запорожская АЭС в последнее время практически не служит объектом атак ВСУ, но это не повод называть ситуацию стабильной. Об этом ТАСС заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Прилетов именно по станции в последнее время нет, есть обстрелы промзоны вокруг АЭС, но они носят пока беспокоящий характер, а не характер былых артиллерийских вакханалий и истерик», — сказал он.

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Он уточнил, что украинские боевики используют артиллерийские системы М777 и снаряды 155-го калибра. Редкие удары, по его мнению, украинцы наносят, чтобы обозначит себя, но повреждений инфраструктуре нет.

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«В общем, стало потише, но говорить о полной стабилизации обстановки пока нельзя», — заключил Карчаа.

Ранее он прокомментировал результаты проверок МАГАТЭ украинских АЭС. Специалисты не нашли никаких следов создания «грязных бомб» на Украине. По мнению Карчаа, специалисты агентства опоздали с проверками, так как есть основания полагать, что украинцы вывезли уже достаточно материалов с атомных электростанций, чтобы иметь возможность создать такие бомбы.