13 января 2023, 22:42
Ситуацию на ЗАЭС нельзя назвать стабильной — Росэнергоатом
Представитель Росэнергоатома Карчаа: говорить о стабилизации обстановки на ЗАЭС нельзя
Запорожская АЭС в последнее время практически не служит объектом атак ВСУ, но это не повод называть ситуацию стабильной. Об этом ТАСС заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Прилетов именно по станции в последнее время нет, есть обстрелы промзоны вокруг АЭС, но они носят пока беспокоящий характер, а не характер былых артиллерийских вакханалий и истерик», — сказал он.
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Он уточнил, что украинские боевики используют артиллерийские системы М777 и снаряды 155-го калибра. Редкие удары, по его мнению, украинцы наносят, чтобы обозначит себя, но повреждений инфраструктуре нет.
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«В общем, стало потише, но говорить о полной стабилизации обстановки пока нельзя», — заключил Карчаа.
Ранее он прокомментировал результаты проверок МАГАТЭ украинских АЭС. Специалисты не нашли никаких следов создания «грязных бомб» на Украине. По мнению Карчаа, специалисты агентства опоздали с проверками, так как есть основания полагать, что украинцы вывезли уже достаточно материалов с атомных электростанций, чтобы иметь возможность создать такие бомбы.
ВСУ
Запорожская АЭС
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