Ситуация в Техасе внесет коррективы в развитие мирового угольного рынка. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, этот опыт стоит учитывать.

«Сейчас Техас замерз, когда холода были и отогревать ветряные мельницы пришлось способами, которые далеки от защиты природы. Может быть, это тоже внесет свои коррективы в развитие угольного рынка», — заявил Путин, сообщило РИА «Новости».

Глава государства также заключил, что в любом случае надо тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие нашего угледобывающего региона.

Небывалое похолодание в американском штате Техас и последовавшие за ним перебои с электричеством стали причиной продовольственного кризиса. Полки некоторых магазинов опустели.

Продуктовые магазины в штате стали закрываться раньше обычного, сообщило агентство Bloomberg. Торговым точкам приходится выбрасывать скоропортящиеся товары с истекшим сроком годности, а с поставками новой еды возникли трудности. Полки многих магазинов, даже в крупных городах, остаются пустыми.

С аналогичными сложностями столкнулись предприятия общепита. Холода стали причиной проблем не только у кафе и ресторанов, но и у онлайн-платформ для заказа и доставки готовых блюд.

Местные жители начали собирать друг у друга информацию о том, где продается молоко или бутилированная вода.

Техас самый большой американский штат. В феврале 2021 года на него обрушились морозы, каких не было более 30 лет. Добыча нефти и газа в регионе снизилась, начался транспортный и энергетический коллапс. Света и отопления лишились миллионы местных жителей.