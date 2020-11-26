После перебоев с поставками лекарств ситуация начала исправляться. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

«Весенний период, летний период мы прошли достаточно ровно. В осенний период, когда дополнительная нагрузка возникла на всю систему, стали отдельные перебои возникать, в том числе по своевременному производству и доставке лекарственных препаратов. Но на сегодняшний день эта ситуация также начала исправляться», — приводит РИА «Новости» слова Мурашко.

Ранее Минздрав учредил Федеральный центр лекарственного обеспечения граждан. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Центр будет закупать лекарства для лечения людей с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом по федеральным программам. Организация займется закупкой вакцин из национального календаря прививок.

Специалисты центра будут следить за закупками и прогнозировать потребности регионов, чтобы не допустить перебоев с поставкой медикаментов.