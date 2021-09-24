Ситуация с подростковым травматизмом улучшилась на московских дорогах

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние 10 лет на городских дорогах радикально снизился детский травматизм. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на сайт Сергея Собянина.

«В плане дорожного травматизма столица уже сегодня является самым безопасным регионом страны. Но все же это не предел возможного», — подчеркнул Собянин.

Среди мер, направленных на снижение травматизма, отмечаются следующие: повышение порядка на дорогах, особое внимание службе такси и создание дорожной инфраструктуры, которая обеспечивают безопасность пешеходов.