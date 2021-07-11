Достаточное количество красной икры на российском рынке появится уже осенью. Цены на этот деликатес можно снизить, если увеличить предложение. Такое заявление в разговоре с РИА «Новости» сделал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Вопрос со спросом и предложением. Значит, плохая путина была в прошлом году. Прошлогоднюю продукцию распродали, а путина этого года еще не насытила рынки. В этом году рыбаки довольны. Говорят, что икрой всех накормят. С точки зрения цен — это вопрос спроса и предложения. <…> Самый верный способ понижать цены — увеличивать предложение», — приводит агентство слова собеседника.

Чекунков рассказал, что программа «квоты в обмен на инвестиции» в России работает хорошо: обновляется рыболовецкий флот и строятся перерабатывающие заводы на берегу. По словам министра, итогом этой работы станет более высокий вылов лососевых рыб и рост производства икры. Он подчеркнул, что российский рыбохозяйственный комплекс сейчас приводят в порядок. Процесс идет полным ходом, добавил Чекунков.

В июне руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что красной икры в этом году должно хватить, однако цены на этот продукт могут вырасти на 30%.