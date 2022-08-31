Ситуация с природными пожарами в регионах России постепенно меняется. Причем изменения происходят в позитивном ключе, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства добавил, что возникают и новые вопросы в этом направлении, написали «Известия».

«Там ситуация меняется в некоторых местах, меняется в целом в позитивном ключе, но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания», — подчеркнул президент.

В России по поручению Путина сформировали особую комиссию для координации работы по локализации лесных пожаров на отдельных территориях.

В ее состав вошли представители Минприроды, МЧС, Россельхоза, Росгидромета, других ведомств, а также руководство ряда субъектов страны. Главной задачей была локализация пожаров в Рязанской и Нижегородской областях, Марий Эл, напомнил зампред правительства Дмитрий Григоренко.

Он доложил президенту, что обстановка в этих регионах на контроле и местным жителям ничего не угрожает.