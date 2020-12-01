В нескольких регионах России ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

«В России в целом наметился тренд на стабилизацию ситуации с COVID-19. Есть ряд субъектов, где прослеживается уверенная тенденция на стабилизацию», — передает РИА «Новости» ее слова.

Тем не менее она добавила, что давать прогнозы крайне сложно, так как болезнь до конца не изучена. Поэтому неизвестно, когда начнется снижение заболеваемости. Плоскирева также добавила, что ситуация с коронавирусом зависит от каждого человека. Важно, чтобы все жители страны соблюдали рекомендуемые меры профилактики.

Три дня назад Антонина Плоскирева сообщила, что в Москве коэффициент распространения инфекции составляет около единицы и это тоже говорит о стабилизационных тенденциях, уточняет RT.

По данным оперштаба на 1 декабря, всего за время пандемии в России выявили 2 322 056 случаев заражения, выздоровели за это время — 1 803 467 пациента и 40 464 человек умерли.