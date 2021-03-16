В Кремле заявили, что статистика по COVID-19 в России позволяет постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии. За прошедшие сутки на территории России отечественные медики выявили 9393 новых случая заражения.

«Каждый регион идет в своей траектории движения. Вы знаете, что в этом плане регионы реализуют те особые полномочия, которые им были предоставлены в начале пандемии. Поэтому от региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решения», — процитировало РИА «Новости» официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

В ближайшие дни в гражданском обороте в России появится еще одна вакцина. «КовиВак» который создали в Центре имени Чумакова, отличается от других препаратов тем, что при его создании использовали убитый вирус, который не может заразить клетки.

На северо-западе Франции, в регионе Бретань, нашли новый вид коронавируса. У него есть одна особенность: он не определяется ПЦР-тестами. По предварительной информации, опасности он не представляет.