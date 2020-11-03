Русские жители столицы Австрии рассказали «360», в каком состоянии находятся горожане и что творится на улицах города после теракта. Минувшей ночью в Вене террористы напали на мирных людей. Известно уже о четырех погибших.

«Сегодня дети школы могут не посещать, но учреждения открыты для тех, кто в этом нуждается. Дети могут оставаться дома. В центральном районе не ходит общественный транспорт, метро не останавливается, проходят другими линиями.<…> Ситуация очень напряженная, есть психологическая неуверенность», — рассказала жительница Татьяна.

Она также добавила, что на настроение еще начал действовать карантин, который ввели накануне. Девушке повезло находиться в безопасном месте в тот вечер. Но она рассказала, что одна ее знакомая учительница была ресторане в злосчастном районе. Ее не захватили, а просто запретили выходить на улицу. Через некоторое время посетителей эвакуировали.

«Очевидцем не был, но проезжал рядом, слышал выстрелы. <…> Живу рядом с центром, но что там, пока не знаю, не выходил еще. Я бы не сказал, что общество прям сильно напугано, по большей части вчера была непонятная ситуация. <…> Не думаю, что сейчас какая-то большая паника. Были, конечно, те, кто бежал от стрельбы», — поделился Евгений.

Он напомнил, что министр внутренних дел попросил, чтобы все сделанные видео направлялись сразу в полицейское управление, а не друг другу. Вероятно, это нужно, чтобы не помогать террористам. Евгений также отметил, что работа местных полицейских дает его семье чувство безопасности.

Минувшей ночью Евгений записал видео, на которых можно разглядеть улицы после теракта. Автор ролика отметил, что город был оцеплен полицейскими, а улицы опустели.

«Вчера вечером я сидела дома, смотрели все в прямом эфире по телевизору. Сейчас полиция ищет преступников, людей попросили не ходить в центр», — рассказала жительница Марианна.

Теракт в Вене произошел 2 ноября. На месте до сих пор продолжается спецоперация по поимке одного террориста. Ранее джихадисты взяли на себя ответственность за террористическую атаку.