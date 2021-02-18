Ситуация на рынке труда в России стала стабилизироваться

Ситуация на российском рынке труда постепенно приходит в норму. Число официально зарегистрированных безработных в стране составляет 2,4 миллиона человек.

«Сегодня ситуация на рынке [труда] постепенно стабилизируется. <…> Мы ожидаем, что эта тенденция по снижению будет продолжаться», — заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова на заседании совета СФ по развитию социальных инноваций субъектов РФ. Ее процитировал ТАСС.

Она отметила, что если в сентябре 2020 года в центрах занятости числились 3,7 миллиона граждан, то сейчас — 2,4 миллиона. Получается, что число официально зарегистрированных безработных за этот период времени снизилось на треть.

Минтруд считает, что снизить безработицу в России помогут три фактора: отмена ковидных ограничений, восстановление спроса на рабочую силу и дополнительные правительственные меры.

Президент Владимир Путин на заседании по экономическим вопросам 15 февраля дал поручение правительству до 1 марта подготовить доклад с мерами помощи по поиску работы для нетрудоустроенных россиян.