  • «Ситуация на контроле». Жители деревни под Тюменью страдают от загадочной болезни

    22 октября 2019, 13:17

    Алена Макаренко, Екатерина Андронова

    Жители деревни Ачиры Тобольского района в Тюменской области заболели неизвестной болезнью. У них отнимаются руки и ноги, рвота. СМИ писали о троих госпитализированных. Однако в разговоре с «360» глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев опроверг эту информацию, но пояснил, что проблемы действительно есть.
    «Ситуация на контроле». Жители деревни под Тюменью страдают от загадочной болезни

    Представитель населенного пункта рассказал о двух местных жителях, которые попали в больницу. В воскресенье, 20 октября, в медучреждение доставили мужчину, у которого отказали ноги. С такими же симптомами на следующий день в клинике оказалась женщина. Пока что больше никто не попадал в больницы, отметил Яналиев.

    Пострадавших отправили на вертолете в областную больницу № 3.

    «Там пока не слышно ни результатов, ничего. Уже врачи официальную версию смогут дать», — добавил собеседник «360».

    На данный момент никто из местных больше не жаловался.

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    «Пока это держится на контроле, мониторим постоянно», — заявил глава Ачирского поселения.

    Яналиев подтвердил, что в больницы отвозят только тех, у кого отказали руки и ноги. В деревне остаются те, у кого симптомы не настолько опасные. А вот причины массового отравления чиновник не смог назвать.

    В деревне массово отравились местные жители. Незадолго до этого погибло большое количество собак. Похожая история произошла в сентябре 2016 года в деревне Топкинбашево Тобольского района, писал Znak.com. Тогда умерли почти 10 собак и заболели неизвестной болезнью несколько человек. У людей начиналась рвота, отнимались руки и ноги.

    Большую часть года, пока нет зимника, Топкинбашево и Ачиры оторваны от большой земли. Связаться с ней они могут только вертолетами, или нужно проехать до Тобольска на лодке 500 километров.