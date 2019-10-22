«Ситуация на контроле». Жители деревни под Тюменью страдают от загадочной болезни

Жители деревни Ачиры Тобольского района в Тюменской области заболели неизвестной болезнью. У них отнимаются руки и ноги, рвота. СМИ писали о троих госпитализированных. Однако в разговоре с «360» глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев опроверг эту информацию, но пояснил, что проблемы действительно есть.

Представитель населенного пункта рассказал о двух местных жителях, которые попали в больницу. В воскресенье, 20 октября, в медучреждение доставили мужчину, у которого отказали ноги. С такими же симптомами на следующий день в клинике оказалась женщина. Пока что больше никто не попадал в больницы, отметил Яналиев.

Пострадавших отправили на вертолете в областную больницу № 3.

«Там пока не слышно ни результатов, ничего. Уже врачи официальную версию смогут дать», — добавил собеседник «360».

На данный момент никто из местных больше не жаловался.

Число отравившихся на украинской свадьбе возросло до 72 Подробнее

«Пока это держится на контроле, мониторим постоянно», — заявил глава Ачирского поселения.

Яналиев подтвердил, что в больницы отвозят только тех, у кого отказали руки и ноги. В деревне остаются те, у кого симптомы не настолько опасные. А вот причины массового отравления чиновник не смог назвать.

В деревне массово отравились местные жители. Незадолго до этого погибло большое количество собак. Похожая история произошла в сентябре 2016 года в деревне Топкинбашево Тобольского района, писал Znak.com. Тогда умерли почти 10 собак и заболели неизвестной болезнью несколько человек. У людей начиналась рвота, отнимались руки и ноги.

Большую часть года, пока нет зимника, Топкинбашево и Ачиры оторваны от большой земли. Связаться с ней они могут только вертолетами, или нужно проехать до Тобольска на лодке 500 километров.