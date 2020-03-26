«Ситуация критическая». Художники Джон Пешков и Александра Семенова не могут выбраться из Мумбая

Художники Джон Пешков и Александра Семенова застряли в Мумбае. Сначала им не удалось вылететь в Дубай из-за закрытия границ, а теперь они не могут добраться до Дели, откуда специальными бортами вывозят россиян.

Как рассказала «360» Александра Семенова, они отдыхали на Гоа, когда 19 марта увидели сообщение МИД о закрытии границ в Индии. Они же должны были вернуться в Россию рейсом «Аэрофлота» 26 марта. Поскольку авиакомпания не подтвердила отмену рейсов, они решили действовать сами и купили билеты с пересадкой в Мумбае и Дубае, но до ОАЭ они не долетели из-за закрытия авиасообщения.

«Из Мумбая в Дубай мы не улетели, потому что самолет отменился. Все это решалось, когда мы летели в Мумбай. Мы застряли в Мумбае, мы поняли, что потратили на билеты больше 100 тысяч. Мы купили одни билеты, они пропали, вторые пропали. Ситуация критическая», — рассказала Семенова.

Поскольку у них не было денег, они сразу же отправились к посольству России и ждали сотрудников у калитки. Через несколько часов, как рассказала Александра Семенова, к ним пришел третий секретарь, который предложил им прислать их данные на электронную почту и ждать. Несмотря на то, что художники попытались объяснить, что у них нет денег и возможности ждать, другого варианта им не предоставили. Сейчас Джон Пешков и Александра Семенова живут в русской семье, которая приютила путешественников в Мумбае.

Они могли вернуться в Россию из Дели спецрейсом, но, по словам Семеновой, «Аэрофлот» сначала не подтверждал о нем информацию, а потом места на этом рейсе закончились.

«Посол сказал, что если и будут рейсы, то они будут только из Дели. Мы начали бить тревогу, звонить во все колокола. Сейчас собираем инициативную группу, чтобы написать коллективную письмо в МИД, МЧС и президенту России», — объяснила Семенова.

Дело в том, что они находятся в Мумбае, а город сейчас на локдауне, то есть они просто не могут добраться до Дели никаким транспортом.

Из-за закрытия авиасообщения в условиях коронавируса несколько тысяч путешественников из России не могут вернуться домой. Для них организуют специальные вывозные рейсы, которые чаще всего летают в столицы стран.