Путин заявил об усложняющейся ситуации с коронавирусом в России

Владимир Путин считает, что ситуация с коронавирусом в стране усложняется, в мире она очень сложная, так как заболели более 850 тысяч человек.

«У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом — 850 тысяч человек уже заболели. На территории РФ, насколько я понимаю, по последним данным, 2777 случаев заболевания», — уточнил он в ходе совещания с кабмином в онлайн режиме.

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова подтвердила, что ситуация ухудшается во всем мире. По ее словам, за сутки число заразившихся на территории России выросло на 18,8%.

Сегодня коронавирус есть в 180 странах мира. Эпидемия, начавшаяся в китайском Ухане, расползается по миру. На данный момент, по данным Университета Хопкинса, инфицированы 932,6 тысячи человек. На первом месте США, с показателем в 213 тысяч зараженных. Затем Италия и Испания. Китай только на четвертом месте, а Германия на пятом.

Ранее стало известно, что США втридорога перекупили у Китая маски, которые были предназначены для Франции. Французские власти их уже оплатили и планировали направить в больницы и дома престарелых.